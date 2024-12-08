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Личка: нам нужны новые защитники. Впереди у "Динамо" есть хорошее оружие

Наставник "Динамо" Марцел Личка рассказал, какие позиции в команде, по его мнению, требую усиления в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Я хочу усиления защиты, чтобы у нас там была конкуренция. Нам нужны новые защитники. Все же впереди у нас есть хорошее оружие, мы можем иногда поменять игру в атаке", - цитирует Личку "Матч ТВ".

Московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти матчей. В активе бело-голубых 35 набранных очков. В заключительном матче календарного года подопечные Марцела Лички одержали разгромную победу над "Химками" (4:1).

Всего в первой части сезона у "Динамо" 37 забитых мячей и 20 пропущенных. По количеству забитых голов "Динамо", наряду с "Зенитом", занимает 1-е место в лиге. По пропущенным мячам у бело-голубых шестой результат - хуже, чем у "Краснодара", "Зенита", "Спартака", ЦСКА и махачкалинского "Динамо".

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