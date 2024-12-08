У "Динамо" нет какой-то конкретной позиции по возможному трансферу Тюкавина. У Константина есть контракт с нашим клубом, он его отрабатывает. Если когда-нибудь в будущем будет предложение, которое устроит "Динамо" и Константина, то это может случиться", - заявил Гафин.
Московское "Динамо" после 18-ти туров занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 35 набранных очков. Нападающий Константин Тюкавин принял участие во всех 18-ти матчах "Динамо" в чемпионате и оформил 7+3 по системе гол+пас. Напомним, в декабре прошлого года Константин Тюкавин продлил контракт с бело-голубыми до лета 2028-го года.
По данным СМИ, в соглашении между игроком и клубом прописана опция выкупа для иностранных команд, которая составляет 20 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Гафин: у "Динамо" нет четкой позиции по возможному трансферу Тюкавина
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о возможном уходе из клуба нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Москва ВКонтакте