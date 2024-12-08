"Дзюба перед игрой сказал команде, что терять нечего и нужно уходить в отпуск с хорошим настроением. Уже после игры главный тренер поблагодарил нас за продленную работу в этом году и сказал, что гордится нами и ценит каждого из игроков", - заявил Пестряков.
Тольяттинский "Акрон" одержал минимальную победу над действующим чемпионом страны, "Зенитом", в выездном матче в рамках 18-го тура чемпионата России. Победный гол на 40-й минуте в ворота своего бывшего клуба забил Артем Дзюба. Победа позволила "Акрону" завершить осеннюю часть сезона на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ с 22-мя очками.
От "Рубина", который занимает 8-е место и от "Крыльев Советов", расположившихся на 10-й строчке, "Акрон" отделяют 4 очка. "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 39-ю очками. "Краснодар", у которого остается матч в запасе, отстает от "Зенита" на 1 очко.
Источник: "Metaratings
Защитник "Акрона" Пестряков: перед игрой с "Зенитом" Дзюба сказал, что нам нечего терять
Защитник "Акрона" Дмитрий Пестряков рассказал о наставлениях со стороны форварда Артема Дзюбы перед матчем 18-го тура РПЛ с "Зенитом" (2:1).
Фото: ФК "Акрон" ВКонтакте