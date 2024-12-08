"Разочарование года - Гуарирапа. На него возлагались большие надежды. Он вроде и мощный, и скоростной, но оказалось, что у него ничего интересного футбольного нет. Деревянненький. Заболотный был гораздо интереснее него. Не хочется даже Гуарирапу дешёвым повидлом называть.
Дешёвое повидло - это когда футболист может, умеет играть, но этого не делает! А Гуарирапа не может. Ему хоть ноги другие приставь, но не может он играть в футбол. Может быть, Гуарирапа где-то и играл нормально, чёрт его знает, где-то там у себя в Африке! Откуда он приехал хоть? Венесуэла? Господи, такая провинция. Я там играл в Каракасе. Ничего интересного там не было", - заявил Пономарев.
Экс-форвард молодежной сборной Венесуэлы Сауль Гуарирапа перебрался в ЦСКА на правах аренды до конца года из вылетевшего в Первую лигу по итогам прошлого сезона "Сочи". Аренда 22-летнего нападающего предусматривает опцию выкупа. В "Сочи" Гуарирапа перебрался в январе текущего года на правах аренды из венесуэльского клуба "Каракас".
В весенней части прошлого сезона нападающий записал на свой счет 9 голов и голевую передачу в 11-ти матчах РПЛ и Кубка России. Летом "горожане" выкупили права на игрока за 900 тысяч евро. В осенней части текущего сезона Гуарирапа принял участие в 10-ти матчах ЦСКА в Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.
Срок действия арендного соглашения истекает летом следующего года. Контракт Гуарирапы с "Сочи" рассчитан до лета 2028-го года.
Источник: Legalbet
Пономарев: Гуарирапа не умеет играть в футбол, ему хоть ноги другие приставь. Заболотный был интереснее
Экс-защитник ЦСКА раскритиковал форварда "армейцев" Сауля Гуарирапу за игру в первой части сезона.
Фото: официальный сайт ЦСКА