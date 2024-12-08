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Батраков: мы играли вторым номером, но были выпады, просто надо было забивать

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков прокомментировал ничью своей команды с "Краснодаром" (0:0) в 18-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив" ВКонтакте
"Мы играли вторым номером, думаю, это очевидно. Но были хорошие выпады, убегали в контратаку, создавали моменты. Проблемы с реализацией. Но надо отметить, как бились ребята. Повторюсь, были выпады, просто надо было забивать", - цитирует Батракова "Матч ТВ".

Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" в заключительном матче 18-го тура чемпионата России. Команды не смогли поразить ворота друг друга и ушли с поля без забитых голов. Лучший бомбардир "Локомотива" в текущем сезоне Алексей Батраков вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.

"Локомотив" ушел на зимний перерыв на 5-м месте с 35-ю очками. "Краснодар" набрал 39-е очко, сравнялся с "Зенитом" и возглавил турнирную таблицу.

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