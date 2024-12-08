"Конечно, сейчас будем думать о том, что не удалось воспользоваться осечками конкурентов. Перед игрой с "Локомотивом" об отпуске не думали, наоборот, хотели порадовать болельщиков, потому что был полный стадион, гнали нас вперед. Хотели отблагодарить их победой", - заявил Сперцян.
"Краснодар" принимал на своем поле "Локомотив" в последнем матче чемпионата России в 2024-м году. Команды не смогли поразить ворота друг друга, и игра завершилась нулевой ничьей. Заработанное очко позволило "Краснодару" сравняться в турнирной таблице с "Зенитом" и опередить действующих чемпионов страны по дополнительным показателям.
"Локомотив", в свою очередь, довел количество набранных очков до 35-ти, догнал "Динамо", но уступает бело-голубым по дополнительным показателям.
Источник: "Матч ТВ"
Сперцян: сейчас будем думать о том, что не удалось воспользоваться осечками конкурентов
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал ничью своей команды с "Локомотивом" (0:0) в 18-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар" ВКонтакте