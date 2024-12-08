"Боавиште" нужен вратарь. Кокарев — одна из трансферных целей клуба. Цена на него высокая, но клуб подождёт до января, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация. Я считаю, что он готов перейти на следующий уровень развития. Я не думаю, что португальский чемпионат сильнее российского. Но Португалия — это витрина для больших клубов", — приводит слова Соузы Legalbet.
Никита Кокарев является игроком подмосковных "Химок" с июля 2024 года, когда его за 150 тыс. евро выкупили у тульского "Арсенала". После перехода вратарь в составе своей новой команды в общей сложности провел 14 официальных матчей, 4 из которых он отыграл "на ноль", а в остальных всего пропустил 31 гол.
Действующее соглашение между голкипером и химчанами рассчитано на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на еще один год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего вратаря в 650 тыс. евро.
"Боавишта" выступает в высшем дивизионе чемпионата Португалии и в текущем сезоне, набрав после 13 матчей 11 очков, занимает тринадцатое место в турнирной таблице.
Клуб из чемпионата Португалии заинтересован в подписании российского вратаря "Химок"
Советник президента португальской "Боавишты" Фернандо Соуза рассказал об интересе футбольного клуба к вратарю подмосковных "Химок" Никите Кокареву.
Фото: ФК "Химки"