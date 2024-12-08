Зелимхан Бакаев приглашён на заседание КДК за оскорбительное поведение в матче с "Динамо"

- По материалам из СМИ КДК рассмотрит оскорбительное поведение футболиста "Химок" Бакаева в матче с "Динамо". Бакаев приглашён на заседание, - передает слова главы КДК РФС Артура Григорьянца "Чемпионат".
Напомним, "Динамо" принимало "Химки" на своем поле вчера, 8 декабря. Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 4:1. Бакаев начал матч с первых минут и был заменен на 79-й минуте, не отметившись голевыми действиями.
Всего в этом сезоне 28-летний футболист принял участие в 15-ти матчах РПЛ, в которых четыре раза поразил ворота соперников и получил две желтые карточки. "Химки" ушли на зимнюю паузу, находясь на 13-й строчке в турнирной таблице.