- Хватит ли мне 30 тысяч рублей в месяц в России? Да, вполне. Если бы я не ездил домой к родителям, то мне бы хватило этой суммы. В обычной жизни я предпочитаю заботиться о себе сам, я самостоятельно хожу в магазины и занимаюсь едой. Не потому, что это дешевле, а потому, что так лучше и правильнее, - передает слова футболиста Metaratings.
24-летний хорват выступает за самарскую команду с лета 2024 года. Контракт футболиста с "Крыльями Советов" рассчитан до июня 2027 года.
Ороз принял участие в пяти матчах "Крыльев Советов" и записал на свой счет два гола. Трансферная стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в 400 тысяч евро.
"Крылья Советов" в текущем сезоне РПЛ набрали 18 очков и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице.
Защитник "Крыльев Советов" Ороз: 30 тысяч рублей мне вполне хватит в месяц
Хорватский защитник "Крыльев Советов" Доминик Ороз рассказал, сколько денег в месяц хватит ему для жизни.
Фото: ПФК "Крылья Советов"