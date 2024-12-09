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Защитник "Крыльев Советов" Ороз: 30 тысяч рублей мне вполне хватит в месяц

Хорватский защитник "Крыльев Советов" Доминик Ороз рассказал, сколько денег в месяц хватит ему для жизни.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Хватит ли мне 30 тысяч рублей в месяц в России? Да, вполне. Если бы я не ездил домой к родителям, то мне бы хватило этой суммы. В обычной жизни я предпочитаю заботиться о себе сам, я самостоятельно хожу в магазины и занимаюсь едой. Не потому, что это дешевле, а потому, что так лучше и правильнее, - передает слова футболиста Metaratings.

24-летний хорват выступает за самарскую команду с лета 2024 года. Контракт футболиста с "Крыльями Советов" рассчитан до июня 2027 года.

Ороз принял участие в пяти матчах "Крыльев Советов" и записал на свой счет два гола. Трансферная стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в 400 тысяч евро.

"Крылья Советов" в текущем сезоне РПЛ набрали 18 очков и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице.

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