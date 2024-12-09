- Посмотрите на уровень иностранцев "Спартака", как они обращаются с мячом. Это фантастика! Вся атакующая линия красно-белых — высочайшего уровня для РПЛ.
Криштиану Роналду к нам не приедет, но вот эти иностранцы "Спартака" - высочайшего уровня футболисты. Наш футбол растёт, когда приезжают такие легионеры, - передает слова голкипера нижегородского клуба "РБ Спорт".
Напомним, "Спартак" 7 декабря на своем поле принимал "Пари НН" в 18-м туре чемпионата России и одержал победу со счетом 3:0. По голу в составе красно-белых забили Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Эсекьель Барко.
После 18-ти туров "Спартак" имеет в своей копилке 37 очков и располагается на третьем месте в таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на два балла.
"Пари НН" после первой части сезона занимает 12-е место в РПЛ, набрав 16 очков.
Вратарь "Пари НН" Медведев: легионеры "Спартака" - это фантастика
Вратарь "Пари НН" Никита Медведев высказался о футболистах столичного "Спартака".
Фото: Официальный сайт РПЛ