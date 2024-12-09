"Нельзя списывать со счетов ЦСКА, говоря о чемпионской гонке в РПЛ. Вспомните, как "армейцы" под руководством Леонида Слуцкого за 10 туров отыграли у "Локомотива" отставание в девять очков и выиграли РПЛ. Так что рано говорить о чемпионстве "Зенита" или "Краснодара". Давайте посмотрим, что будет весной", - заявил Боков.
По итогам первой части сезона чемпионскую гонку в РПЛ возглавляют "Краснодар" и "Зенит". В активе обеих команд по 39 очков после 18-ти туров. "Горожане" обходят действующих чемпионов страны по дополнительным показателям. Московский ЦСКА, одержав победу над "Факелом" (1:0) в 18-м туре, завершил календарный год с 31-м очком в активе.
Красно-синие занимают в турнирной таблице 6-е место. Отставание подопечных Марко Николича от лидеров составляет 8 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Боков: рано говорить о чемпионстве "Зенита" или "Краснодара". Нельзя списывать со счетов ЦСКА
Экс-футболист ЦСКА Максим Боков заявил, что "армейцы" готовы навязать борьбу лидерам РПЛ в чемпионской гонке.
Фото: официальный сайт ЦСКА