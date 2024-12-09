Экс-судья РПЛ Станислав Сухина вернулся в московский "Локомотив". Как сообщает "Чемпионат", 56-летний специалист занял пост начальника молодежной команды "железнодорожников". Ранее Сухина работал в "Локомотиве" с марта 2017-го по июнь 2021-го года.
Последним клубом Станислава Сухины был воронежский "Факел", где он занимал должность организатора команды с января 2022-го года по сентябрь 2023-го.
"Чемпионат": Станислав Сухина вернулся к работе в московском "Локомотиве"
Бывший арбитр Станислав Сухина вновь будет работать в структуре московского "Локомотива".
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