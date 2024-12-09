"Открытие сезона в РПЛ? Новый губернатор Самарской области. Что касается "Динамо", этот сезон очень здорово проводил Милан Майсторович. К сожалению, ему была необходима операция, которую сделали на днях. Надеемся, он вернется к началу первого сбора и продолжит свой спурт в РПЛ", - поделился Гафин.
Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ранее заявил о коррупции в судейском корпусе РПЛ, а также начал борьбу с влиянием агентов на российский футбол. В октябре текущего года обращение капитана "Крыльев Советов" Александра Солдатенкова к Федорищеву позволило сохранить в клубе главного тренера Игоря Осинькина.
Центральный защитник Милан Майсторович перебрался в "Динамо" из сербской "Црвены Звезды" в феврале прошлого года. В текущем розыгрыше РПЛ на счету 19-летнего футболиста 9 матчей и 1 гол в РПЛ. Также, 2 раза Майсторович появлялся на поле в матчах Кубка России.
Источник: "РБ Спорт"
Гафин: открытие сезона в РПЛ? Новый губернатор Самарской области. А в "Динамо" - Майсторович
Глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о главных действующих лицах первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте