"Я же помню, как Семак обосновывал подписание Соболева. Мол, этот форвард нужен для навала, он будет полезен в такой игре. Я дальше не продолжаю... Вы все видели сами. Больше про Соболева ничего говорить не хочу. Мне кажется, он вообще не работал. Ну наверное, он еще выйдет на свой прежний уровень. Но подходит ли такой уровень "Зениту"? Вот в чем вопрос", - поделился Орлов.
Александр Соболев перебрался в "Зенит" из московского "Спартака" осенью 2024-го года. По данным СМИ, сине-бело-голубые заплатили за переход игрока 10 миллионов евро. С самим футболистом был подписан контракт до лета 2027-го года с возможностью продления еще на один сезон.
В первой части сезона Александр Соболев провел за "Зенит" 11 матчей в чемпионате России и не отметился ни одним результативным действием. По итогам 18-го тура "Зенит" опустился на 2-е место в турнирной таблице РПЛ, уступив лидерство "Краснодару". В активе обеих команд по 39 набранных очков.
Источник: "СЭ"
Орлов: про Соболева больше ничего говорить не хочу. Вы все видели сами
Футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форварда "Зенита" Александра Соболева за игру в первой части сезона РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"