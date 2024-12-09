"Факел" старается играть в атаку. Да, за это можно похвалить, ведь они действуют смело. Но таким образом они просто будут каждый раз получать по несколько голов в свои ворота. Они словно птенцы, которые еще не оперились. А они хотят летать! Как бы они не выпали из гнезда и не вылетели из РПЛ", - поделился Пономарев.
По итогам первой части чемпионата России воронежский "Факел" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ и располагается в зоне стыковых матчей. В активе подопечных Дмитрия Пятибратова 14 очков в 18-ти матчах. Отрыв от "Ахмата" из зоны прямого вылета составляет 1 очко.
В заключительном туре осенней части сезона воронежцы на своем поле минимально уступили ЦСКА (0:1). Единственный мяч забил форвард сборной России Тамерлан Мусаев.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: "Факел", словно птенцы, которые не оперились, но хотят летать! Как бы они не выпали из гнезда
Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев оценил игру "Факела" в осенней части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Факел" ВКонтакте