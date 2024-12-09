"У меня по-прежнему есть огромное желание и мечта сыграть за сборную Бразилии — за страну, где я родился, в составе команды которой стал олимпийским чемпионом. Да, я очень люблю Россию, поэтому и получил российское гражданство — это большая честь и ответственность. Но я согласен с Валерием Карпиным, что сейчас в сборной России должны играть молодые русские воспитанники. Каждый должен быть на своем месте", - приводит слова Дугласа Сантоса "СЭ".
Дуглас Сантос является игроком петербургского "Зенита" с июля 2019 года, когда сине-бело-голубые выкупили бразильского защитника у клуба немецкой Второй Бундеслиги "Гамбурга" за 14 млн евро. Действующее соглашение между игроком и командой из Санкт-Петербурга рассчитано на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на ещё один год. Согласно информации, которая размещена на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет 12 млн евро.
21 октября 2024 года Дуглас Сантос указом Президента РФ был принят в российское гражданство, после чего от ФИФА было получено разъяснение, что защитник больше не считается легионером в Российской Премьер-Лиге и может быть вызван в сборную России. Тем не менее, на ноябрьский сбор национальной команды тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным капитана "Зенита" не вызвал.
Дуглас Сантос: я хочу сыграть за сборную Бразилии
Бразильский защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос после вступления в российское гражданство высказался о возможности сыграть за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"