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Масалитин поставил работу Станковича в "Спартаке" в пример Семаку

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе главного тренера главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
"Он пока не может разобраться с бразильцами, заставить их играть. Но пока он держит руку на пульсе в команде. Она играет. Хотя видно, что есть неурядицы, ведь это живой организм. Надо определиться с составом, как в "Спартаке". Станкович с этим разобрался, наладил схему, и пошла игра. А Семак пока занимается экспериментами", - приводит слова Масалитина "Евро-Футбол.Ру".

Петербургский "Зенит" под руководством Сергея Семака в первой части сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги за 18 матчей набрал 39 очков, которые на данный момент позволяют занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России. В последних двух матчах "Зенит" потерпел два поражения.

Московский "Спартак" под руководством Деяна Станковича, в свою очередь, набрал 37 очков, с которыми красно-белые ушли на зимний перерыв третьими. В последних шести матчах "Спартак" одержал шесть побед.

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