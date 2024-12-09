"Он пока не может разобраться с бразильцами, заставить их играть. Но пока он держит руку на пульсе в команде. Она играет. Хотя видно, что есть неурядицы, ведь это живой организм. Надо определиться с составом, как в "Спартаке". Станкович с этим разобрался, наладил схему, и пошла игра. А Семак пока занимается экспериментами", - приводит слова Масалитина "Евро-Футбол.Ру".
Петербургский "Зенит" под руководством Сергея Семака в первой части сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги за 18 матчей набрал 39 очков, которые на данный момент позволяют занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России. В последних двух матчах "Зенит" потерпел два поражения.
Московский "Спартак" под руководством Деяна Станковича, в свою очередь, набрал 37 очков, с которыми красно-белые ушли на зимний перерыв третьими. В последних шести матчах "Спартак" одержал шесть побед.
Масалитин поставил работу Станковича в "Спартаке" в пример Семаку
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе главного тренера главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"