"Соболев много времени уделяет компьютерным играм? Каждый сам выбирает досуг. Что делать в свободное время — личное дело каждого футболиста. Но компьютерные игры действительно могут быть причиной плохой формы Соболева. Например, если он проводит слишком много времени за этим увлечением, плохо спит", - приводит слова Петержелы "РБ Спорт".
Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с августа 2024 года. За 3 с небольшим месяца в составе новой команды 27-летний нападающий всего 16 раз появлялся на поле в официальных матчах (в среднем, 42,5 мин. за игру), 2 раза поразил ворота соперников, 1 раз отметился результативной передачей и 3 раза получил желтую карточку.
Напомним, форвард регулярно играет в многопользовательскую компьютерную игру Dota 2 и несколько раз вел прямые трансляции.
Петржела - о плохой форме Соболева в "Зените": причиной могут быть компьютерные игры
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился своим мнением о причинах плохой формы форварда петербургского клуба Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"