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Мостовой: "Спартак" или "Краснодар" должны испортить "Зениту" юбилей

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от второй части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Краснодар" или "Спартак" обязаны это сделать - испортить юбилейный год "Зениту". Тем удивительнее будет вторая часть сезона после зимней паузы. Даже в "Битве экстрасенсов" никто бы не сказал, что "Зенит" проиграет дома "Крыльям Советов" и "Акрону", - приводит слова "РИА Новости".

После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на первом месте находится футбольный клуб "Краснодар", который набрал 39 очков. Вторую строчку занимает петербургский "Зенит", который также набрал 39 очков, но уступает "быкам" из-за проигрыша в очной встрече. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", у которого в активе на данный момент 37 набранных очков.

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