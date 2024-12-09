"Если подводить итоги по прошедшей части чемпионата, то у "Динамо" недобор очков, как обычно. Опять теряют очки, где их терять было не нужно. Хотя так можно охарактеризовать всех — "Зенит", "Краснодар" и других. Просто все бьются против топов РПЛ и забирают очки. Чемпионат получается интересным", - приводит слова Терёхина Legalbet.
Московское "Динамо" в 18 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги набрало 35 очков, благодаря которым подопечные чешского специалиста Марцела Лички по итогам первой части чемпионата расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице. Отставание "Динамо" от первого места, на котором в настоящее время находится футбольный клуб "Краснодар", составляет 4 очка.
В первом матче после зимней паузы "Динамо" в периоде с 28 февраля по 3 марта на выезде сыграет против "Ростова".
"Как обычно". Терёхин посетовал на недобор очков "Динамо" в первой части сезона РПЛ
Бывший игрок московского "Динамо" Олег Терёхин высказался о турнирных результатах бело-голубых в первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва