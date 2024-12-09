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Хомуха - о шансах ЦСКА попасть в топ-3: с такой игрой нереально

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о перспективах московского ЦСКА во второй части сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА будет сложно попасть в тройку, если ничего кардинально не изменится, особенно касается схемы. У команды защитники забили больше голов, чем нападающие. С такой игрой в тройку [центральных защитников - прим. ред.] будет нереально попасть", — приводит слова Хомухи Legalbet.

В первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича в 18 матчах набрал 31 очко, которое на данный момент позволяет "армейцам" занимать в турнирной таблице шестое место. Отставание от тройки лидеров после 18-ти туров составляет 6 очков. В первом матче после зимнего перерыва красно-синие на выезде встретятся с петербургским "Зенитом", у которого сейчас в активе 39 очков.

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