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Защитник "Спартака" Дуарте заявил, что Барко и Угальде заиграли бы в топ-клубах Европы

Защитник красно-белых Алексис Дуарте выразил мнение, что его партнеры по команде Эсекьель Барко и Манфред Угальде заиграли бы в топовых европейских клубах.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Потянули бы они уровень топ-клубов? Уверен, что да. Оба имеют потенциал и качества, чтобы играть в самых больших командах Европы, - цитирует парагвайского игрока "Спартака" "Чемпионат".

22-летний Угальде является лучшим бомбардиром РПЛ. Форвард из Коста-Рики принял участие в 18 матчах РПЛ, в которых забил 15 голов и трижды ассистировал партнерам. Трансферная стоимость Угальде оценивается в девять миллионов евро.

Барко, пополнивший состав красно-белых летом 2024 года, провел за "Спартак" 17 матчей и отметился восемью забитыми мячами, также аргентинец шесть раз ассистировал партнерам.

"Спартак" с 37 баллами располагается на третьем месте в РПЛ.

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