- "Спартак" - самый популярный клуб России? Да-да! Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько людей приходит на "Спартак". Не столько даже дома, сколько на выезде. Мы на каждом матче чувствуем поддержку болельщиков! - цитирует защитника красно-белых "Чемпионат".
Дуарте выступает за "Спартак" с января 2023 года. За это время парагваец провел за московскую команду 51 матч во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Также Дуарте получил семь желтых карточек и одну красную карточку. Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2027 года, трансферная стоимость защитника оценивается в три миллиона евро.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу, находясь на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. В активе красно-белых 37 очков, отставание от первого места составляет два балла. В марте после возобновления чемпионата коллектив Деяна Станковича на своем поле примет "Оренбург".
Дуарте считает "Спартак" самым популярным клубом России: достаточно посмотреть, сколько людей приходит на матчи
Защитник столичного "Спартака" Алексис Дуарте считает свой клуб самым популярным в России.
Фото: Официальный сайт РПЛ