- В первой части сезона мы провели достаточно неплохие матчи. Результаты, конечно, не самые лучшие. Но нам надо быть спокойными, отдохнуть головой и вернуться после паузы лучше, - цитирует аргентинца "Чемпионат".
27-летний Лукас Вера пополнил состав "Химок" в июле 2024 года, подписав с подмосковным клубом контракт до лета 2026 года. Атакующий полузащитник провел за "Химки" в РПЛ 18 матчей и четыре раза поразил ворота соперников, также аргентинец сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Веры в три миллиона евро.
"Химки" в текущем сезоне в 18-ти матчах одержали три победы и потерпели восемь поражений, семь матчей завершились вничью. Подмосковный клуб с 16 баллами располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.
Полузащитник "Химок" Вера высказался о результатах клуба в РПЛ
Футболист "Химок" Лукас Вера высказался о выступлении команды в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Химки"