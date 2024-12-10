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Садыгов назвал ерундой информацию о возможном назначении Игнашевича в "Химки"

Инвестор "Химок" Туфан Садыгов высказался относительно информации в СМИ о том, что новым главным тренером подмосковного клуба может стать Сергей Игнашевич.
Фото: ФК "Балтика"
- Опять ерунду какую-то пишут. У меня нет такой информации. Насколько мне известно, Артига возобновит работу с командой после отпуска. Никакой проблемы с этим нет, - передает слова Садыгова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ была информация, что руководство "Химок" недовольно работой нынешнего наставника команды Франка Артиги. Игнашевич назывался одним из кандидатов на замену испанскому специалисту.

Последним клубом Игнашевича была калининградская "Балтика", в которой он работал на протяжении трёх сезонов и доходил с клубом до финала Кубка России. Летом этого года Игнашевич решил покинуть "Балтику". С того момента специалист находится без клуба.

"Химки" в нынешнем сезоне набрали в 18-ти турах 16 очков и ушли на зимнюю паузу, находясь на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

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