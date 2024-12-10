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Аршавин: Угальде в "Спартаке" не хватало игрока, который подсунет мяч

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал игру форварда столичного "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: Официальный сайт РПЛ
По словам Аршавина, 22-летнему нападающему в клубе не хватало игрока, который мог бы снабжать его передачами.

- Угальде в "Спартаке" не хватало игрока, который подсунет мяч, где-то отыграется в стенку. Манфред не тот футболист, который стоит в штрафной и ждет, когда ему навесят, он сам продавит и забьет. Помню, что на сборах Угальде неплохо взаимодействовал с Квинси Промесом, а теперь Манфред нашел общий язык с Барко, - передает слова Аршавина "Матч ТВ".

Угальде выступает за "Спартак" с января 2024 года, перейдя из нидерландского "Твенте" за 13 миллионов евро. В общей сложности Угальде провел за красно-белых 38 матчей во всех турнирах и забил 17 голов. В этом сезоне нападающий с 16-ю забитыми голами идет на первом месте в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

"Спартак" в 18-ти турах текущего сезона одержал 11 побед и в трех встречах потерпел поражение, четыре матча завершились вничью. Московский клуб с 37 очками замыкает тройку лидеров РПЛ.

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