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Хомуха: жалко, что в "Спартаке" россияне не проявляют себя

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался об игре столичного "Спартака" в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Положительные результаты "Спартака" заключены не только в уверенности, но и в атакующих игроках команды. Жалко, что в "Спартаке" российские футболисты не проявляют себя - балом правят легионеры, - цитирует Хомуху "Чемпионат".

"Спартак" в 18-ти турах РПЛ набрал 37 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Лучшим бомбардиром "Спартака" и РПЛ является форвард Манфред Угальде, забивший 16 голов.

В марте следующего года "Спартак" возобновит сезон матчем против "Оренбурга" в рамках 19-го тура чемпионата России. В последнем матче этого года красно-белые разгромили "Пари НН" (3:0).

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