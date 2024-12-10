- Положительные результаты "Спартака" заключены не только в уверенности, но и в атакующих игроках команды. Жалко, что в "Спартаке" российские футболисты не проявляют себя - балом правят легионеры, - цитирует Хомуху "Чемпионат".
"Спартак" в 18-ти турах РПЛ набрал 37 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Лучшим бомбардиром "Спартака" и РПЛ является форвард Манфред Угальде, забивший 16 голов.
В марте следующего года "Спартак" возобновит сезон матчем против "Оренбурга" в рамках 19-го тура чемпионата России. В последнем матче этого года красно-белые разгромили "Пари НН" (3:0).
Хомуха: жалко, что в "Спартаке" россияне не проявляют себя
Фото: Официальный сайт РПЛ