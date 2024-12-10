- Прямо сейчас Манфред - лучший нападающий РПЛ? На мой взгляд, да. Он переживает очень хороший момент в карьере - делает дубли, "Локомотиву" вообще четыре гола забил! Удивило ли меня его преображение? Не сказал бы, что удивило. Я-то видел его каждый день и знал, что он очень талантливый игрок. А ещё Угальде большой трудяга. Всё это в комплексе принесло свои плоды в виде голов, - передаёт слова Дуарте "Чемпионат".
22-летний костариканский нападающий Манфред Угальде перешёл в московский "Спартак" из голландского "Твенте" в январе 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. В четырёх последних матчах Российской премьер-лиги форвард забил 9 голов и оформил 2 результативных паса, всего на его счету в текущем сезоне 16 забитых мячей и 3 ассиста в 22 матчах во всех турнирах.
В домашнем матче 16 тура РПЛ с "Локомотивом" (5:2) Угальде оформил покер.
Защитник "Спартака" Дуарте - об Угальде: лучший нападающий РПЛ? На мой взгляд, да. А ещё большой трудяга
Парагвайский центральный защитник московского "Спартака" Алексис Дуарте высказался о своём одноклубнике - костариканском форварде Манфреде Угальде.