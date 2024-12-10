"Пари Нижний Новгород" заинтересован в аренде 20-летнего хавбека московского "Спартака" Даниила Зорина, сообщают СМИ. По данным источника, волжане хотели бы арендовать футболиста с правом последующего выкупа.
При этом сообщается, что руководство "Спартака" не хотело бы включать опцию выкупа Зорина в арендный договор, поскольку рассчитывает на Даниила в дальнейшей перспективе. В то же время сам игрок, по данным источника, хотел бы получить больше игрового времени по сравнению с текущей ситуацией.
В текущем сезоне воспитанник клубной академии "Спартака" Даниил Зорин принял участие в 10 матчах красно-белых во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативных паса - все в Кубке России. Игровое время Зорина составило 57 минут в 4 матчах Российской премьер-лиги и 336 минут в 6 матчах Кубка России.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Пари НН" проявляет интерес к 20-летнему хавбеку "Спартака" Зорину
По данным СМИ, руководство "Пари НН" заинтересовано в аренде с правом выкупа полузащитника "Спартака" Даниила Зорина.
Фото: ФК "Спартак"