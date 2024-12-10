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"СЭ": московское "Динамо" и защитник Маричаль близки к продлению контракта

По данным СМИ, руководство "Динамо" практически договорилось с уругвайским защитником Николасом Маричалем о продлении действующего соглашения.
Фото: ФК "Динамо"
Руководство московского "Динамо" близко к продлении контракта с 23-летним уругвайским центральным защитником Николасом Маричалем, сообщают СМИ. Срок действия текущего соглашения был рассчитан до июня 2027 года.

В текущем сезоне на счету Маричаля 22 матча за бело-голубых во всех турнирах и 1 результативный пас.

"Динамо" по итогам осенней части сезона набрало 35 очков в 18 матчах и занимает в турнирной таблице четвёртое место, пропустив при этом 20 голов.

Источник: "СЭ"

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