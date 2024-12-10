— Это обычный рабочий процесс. Даже не хочу пыль на вентилятор накидывать. Кому надо, смотрят. Кто-то интересуется, но не хочется все слухи собирать.
— Интерес из Европы сохраняется и контакты есть?
— Контакты есть, да, общаемся, - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
По итогам сезона-2023/2024 нападающий был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги. После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.
Агент Тюкавина: контакты с Европой есть, общаемся
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе форварда в европейский клуб.
Фото: ФК "Динамо"