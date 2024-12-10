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Агент Тюкавина: контакты с Европой есть, общаемся

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе форварда в европейский клуб.
Фото: ФК "Динамо"
— Это обычный рабочий процесс. Даже не хочу пыль на вентилятор накидывать. Кому надо, смотрят. Кто-то интересуется, но не хочется все слухи собирать.

— Интерес из Европы сохраняется и контакты есть?

— Контакты есть, да, общаемся, - цитирует Сафонова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.

По итогам сезона-2023/2024 нападающий был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги. После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.

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