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Садулаев прокомментировал информацию о переходе из "Ахмата" в "Зенит" летом 2025 года

Левый вингер "Ахмата" Лечи Садулаев ответил на вопрос о возможном будущем трансфере в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Ахмат"
- Интерес ко мне со стороны "Зенита"? Узнал про это из интернета. Я сейчас полностью сосредоточен на игре за свою команду, - передаёт слова Садулаева Matchtv.ru.

Ранее появилась информация, что 24-летний воспитанник грозненского "Ахмата" Лечи Садулаев близок к подписанию отложенного контракта с петербургским "Зенитом" и переходу к сине-бело-голубым на правах свободного агента летом 2025 года.

"Чемпионат": воспитанник "Ахмата" Садулаев близок к оформлению бесплатного перехода в "Зенит" летом 2025 года

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