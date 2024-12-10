- Интерес ко мне со стороны "Зенита"? Узнал про это из интернета. Я сейчас полностью сосредоточен на игре за свою команду, - передаёт слова Садулаева Matchtv.ru.
Ранее появилась информация, что 24-летний воспитанник грозненского "Ахмата" Лечи Садулаев близок к подписанию отложенного контракта с петербургским "Зенитом" и переходу к сине-бело-голубым на правах свободного агента летом 2025 года.
"Чемпионат": воспитанник "Ахмата" Садулаев близок к оформлению бесплатного перехода в "Зенит" летом 2025 года
Садулаев прокомментировал информацию о переходе из "Ахмата" в "Зенит" летом 2025 года
Левый вингер "Ахмата" Лечи Садулаев ответил на вопрос о возможном будущем трансфере в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Ахмат"