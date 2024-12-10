"Всем нам хотелось бы участвовать в европейских турнирах. Надеемся, что в скором времени ситуация изменится, и мы сможем там играть. Лига чемпионов — мечта каждого футболиста. У нас собралась хорошая команда. Мне кажется, мы смогли бы достойно выступить", - цитирует Дуарте "Чемпионат".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнований с февраля 2022 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича потерпела поражение от "Ростова" в двухматчевом противостоянии в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:3 - общ.). Красно-белые сыграют с тольяттинским "Акроном" в нижней сетке турнира.
Дуарте считает, что "Спартак" смог бы достойно выступить в Лиге чемпионов
Защитник московского "Спартака" Алексис Дуарте считает, что красно-белые смогли бы достойно сыграть в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Спартак"