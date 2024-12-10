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Дуарте считает, что "Спартак" смог бы достойно выступить в Лиге чемпионов

Защитник московского "Спартака" Алексис Дуарте считает, что красно-белые смогли бы достойно сыграть в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Спартак"
"Всем нам хотелось бы участвовать в европейских турнирах. Надеемся, что в скором времени ситуация изменится, и мы сможем там играть. Лига чемпионов — мечта каждого футболиста. У нас собралась хорошая команда. Мне кажется, мы смогли бы достойно выступить", - цитирует Дуарте "Чемпионат".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнований с февраля 2022 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича потерпела поражение от "Ростова" в двухматчевом противостоянии в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:3 - общ.). Красно-белые сыграют с тольяттинским "Акроном" в нижней сетке турнира.

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