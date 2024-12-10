"Я не видел никаких расстройств и переживаний у Тюкавина, когда у него была безголевая серия. Он профессионал. Но не забывайте, что Костя еще очень молод. У молодых ребят порой могут быть тяжелые периоды. Но в целом Тюкавин проделывает отличную работу. Даже когда Костя не забивает, он очень много и полезно трудится на благо команды. Без сомнений, Тюкавин все еще один из лучших форвардов лиги", - цитирует Дасу Legalbet.
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
По итогам сезона-2023/2024 нападающий был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги. После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. Бело-голубые сыграют с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Ранее агент нападающего заявил, что следующем летом Тюкавин может уехать в европейский клуб.
Даса: даже когда Костя не забивает, он очень много и полезно трудится на благо команды
Защитник московского "Динамо" Эли Даса высказался об игре Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"