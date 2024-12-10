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Роман Орещук: не готов стать спортивным директором "Спартака"

Футбольный функционер Роман Орещук заявил, что не готов становиться спортивным директором московского "Спартака".
Фото: ФК "Динамо"
"Не готов стать спортивным директором "Спартака". Я больше армеец, тяжело будет работать в таком клубе. "Спартак" — это сильный клуб, большой вызов. В таких командах должны работать люди, которые много значат для "Спартака", - цитирует Орещука "РБ Спорт".

Напомним, что в ноябре пост спортивного директора московского "Спартака" покинул Томаш Амарал, который работал в клубе с декабря 2023 года. После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Красно-белые сыграют с тольяттинским "Акроном" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Роман Орещук ранее был спортивным директором московского "Динамо" и столичного "Торпедо". Будучи футболистом, Орещук выступал за московский ЦСКА.

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