- Я не судья и не могу выставлять оценки. Никита должен больше играть, его нужно использовать на правильной позиции. Но "Краснодар" — хороший клуб с сильным тренером. У Кривцова все нормально, не могу сказать ничего плохого.
Никита Кривцов, играющий на позиции атакующего полузащитника, выступает за "Краснодар" с лета 2021 года. Его контракт с "быками" был продлен в феврале этого года и рассчитан до конца июня 2029-го. В текущем сезоне 22-летний хавбек провел за краснодарскую команду 22 матча во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами, и двумя голевыми передачами.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: Кривцова нужно использовать на правильной позиции
Агент полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова Младен Гргич поделился мыслями по игре своего клиента в первой части сезона.
Фото: ФК "Краснодар"