Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Динамо Загреб
0 - 0 0 0
СелтикЗавершен
Жирона
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Брюгге
0 - 1 0 1
Спортинг Лиссабон1 тайм
Брест
0 - 0 0 0
ПСВ1 тайм
Шахтер
0 - 0 0 0
Бавария1 тайм
Аталанта
0 - 0 0 0
Реал Мадрид1 тайм
Байер
0 - 0 0 0
Интер1 тайм
РБ Лейпциг
0 - 1 0 1
Астон Вилла1 тайм
Ред Булл Зальцбург
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм

Агент: Кривцова нужно использовать на правильной позиции

Агент полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова Младен Гргич поделился мыслями по игре своего клиента в первой части сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
- Я не судья и не могу выставлять оценки. Никита должен больше играть, его нужно использовать на правильной позиции. Но "Краснодар" — хороший клуб с сильным тренером. У Кривцова все нормально, не могу сказать ничего плохого.

Никита Кривцов, играющий на позиции атакующего полузащитника, выступает за "Краснодар" с лета 2021 года. Его контракт с "быками" был продлен в феврале этого года и рассчитан до конца июня 2029-го. В текущем сезоне 22-летний хавбек провел за краснодарскую команду 22 матча во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами, и двумя голевыми передачами.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится