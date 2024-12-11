При этом сообщается, что в московском клубе считают уход 24-летнего футболиста из команды маловероятным событием.
Бителло является игроком московского "Динамо" с сентября 2023 года, когда бело-голубые выкупили игрока у бразильского клуба "Гремио" за 10 млн евро. Действующее соглашение между полузащитником и бело-голубыми рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 12 млн евро.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Бителло со стороны бразильского "Ботафого".
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
СМИ: в "Динамо" заняты поиском замены Бителло
По информации СМИ, московское "Динамо" занято поиском потенциальной замены бразильскому полузащитнику Бителло.
Фото: ФК "Динамо" Москва