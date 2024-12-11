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Нобоа: думаю, что не вернусь в футбол

Экс-игрок ряда клубов РПЛ Кристиан Нобоа рассказал о своем восстановлении после инфекции.
Фото: ФК "Зенит"
- Сейчас мне сделали операцию, а первую — полгода назад. У меня была инфекция, сейчас все чисто. Идет восстановление. Я не знаю, буду ли играть в футбол. Никуда не спешу... На данный момент думаю, что не вернусь в футбол, плюс мой контракт закончился. Я пока не задумываюсь об этом. Спокойно восстанавливаюсь, слежу за коленом. После инфекции вернуться на поле — большая проблема. Я иду шаг за шагом.

Напомним, центральный полузащитник Кристиан Нобоа защищал цвета "Зенита" с 2017 по 2019 год. Также в чемпионате России эквадорский хавбек выступал за такие команды, как казанский "Рубин", московское "Динамо" и "Ростов". Его последним российским клубом является "Сочи", который он покинул в начале этого года в статусе свободного агента. Всего на счету Нобоа 366 матчей в РПЛ, в которых он забил 78 голов и отдал 52 голевые передачи.

39-летний футболист вернулся на родину и подписал контракт с клубом "Эмелек", но так и не провел ни одного матча за свою родную команду, воспитанником которой является.

Источник: "Матч ТВ"

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