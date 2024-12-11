По информации источника, "Зенит" активно рассматривает возможность проведения товарищеского матча в ближайшие месяцы с бразильской командой "Сантос". Сообщается, что клуб из Санкт-Петербурга также готов сыграть с другими клубами из Бразилии и Аргентины.
Также отмечается, что сине-бело-голубые планируют проводить контрольные встречи с сильными командами, включая южноамериканские, в любое доступное время в рамках окон ФИФА для матчей сборных.
"Зенит" выйдет из отпуска 11 января. Первый сбор команды стартует в Катаре три дня спустя.
Источник: "СЭ"
Источник: "Зенит" работает над проведением товарищеского матча против "Сантоса"
"Зенит" может сыграть с бразильским "Сантосом".
Фото: ФК "Зенит"