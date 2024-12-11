"Разговоры о возведении крыши на "ВТБ Арене" были разные и были всегда, но такие инфраструктурные проекты требуют очень значительных инвестиций. И в целом практически никакая из действующих арен не позволяет конструктивно провести такую реконструкцию без существенного демонтажа большего количества конструкций", - приводит слова Пивоварова Legalbet.
"ВТБ Арена" - это многофункциональный спортивный комплекс, который был построен на севере Москвы на месте снесённого в 2012 году стадиона "Динамо". Открытие этого комплекса, который включает в себя футбольную и хоккейную арену, произошло 27 ноября 2018 года. Вместительность футбольного стадиона, где свои домашние матчи проводит московское "Динамо", составляет 25 716 человек.
"Динамо" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 35 очков, располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Гендиректор "Динамо" объяснил, почему на "ВТБ Арене" нет крыши
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров объяснил, почему на стадионе "ВТБ Арена" нет раздвижной крыши.
Фото: ФК "Динамо" Москва