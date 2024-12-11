Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Динамо Загреб
0 - 0 0 0
СелтикЗавершен
Жирона
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Брюгге
2 - 1 2 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Брест
1 - 0 1 0
ПСВЗавершен
Шахтер
1 - 5 1 5
БаварияЗавершен
Аталанта
2 - 3 2 3
Реал МадридЗавершен
Байер
1 - 0 1 0
ИнтерЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 3 2 3
Астон ВиллаЗавершен
Ред Булл Зальцбург
0 - 3 0 3
ПСЖЗавершен

Гендиректор "Динамо" объяснил, почему на "ВТБ Арене" нет крыши

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров объяснил, почему на стадионе "ВТБ Арена" нет раздвижной крыши.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Разговоры о возведении крыши на "ВТБ Арене" были разные и были всегда, но такие инфраструктурные проекты требуют очень значительных инвестиций. И в целом практически никакая из действующих арен не позволяет конструктивно провести такую реконструкцию без существенного демонтажа большего количества конструкций", - приводит слова Пивоварова Legalbet.

"ВТБ Арена" - это многофункциональный спортивный комплекс, который был построен на севере Москвы на месте снесённого в 2012 году стадиона "Динамо". Открытие этого комплекса, который включает в себя футбольную и хоккейную арену, произошло 27 ноября 2018 года. Вместительность футбольного стадиона, где свои домашние матчи проводит московское "Динамо", составляет 25 716 человек.

"Динамо" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 35 очков, располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится