"Разочарованием сезона назвал бы всё нападение ЦСКА. Меня не устраивает Мусаев. Это топ-клуб, который борется за высокие места, но нападение у них не топ. Да, статистика по победным голам у него есть, но в ЦСКА его только и ставят, потому что он фартовый. Возьмите даже его последний гол. Нападающий такого уровня не имеет права забивать в пустые ворота в три касания. Это просто дикость!", — приводит слова Попова Legalbet.
Московский ЦСКА в 18 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, набрав 31 очко, располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Количество забитых голов на данный момент составляет 28. Лучшим бомбардиром "армейского" клуба в РПЛ на данный момент является Тамерлан Мусаев, который в 18 матчах забил 7 голов.
23-летний нападающий выступает за ЦСКА с января 2024 года после выкупа из калининградской "Балтики" за 300 тыс. евро. Действующее соглашение форварда с красно-синими рассчитано на срок до конца сезона-2027/28.
Попов: у ЦСКА нападение не топ. Там только и ставят Мусаева, потому что он фартовый
Бывший игрок "Рубина" Алексей Попов поделился своим мнением об игре московского ЦСКА в атаке.
Фото: ПФК ЦСКА