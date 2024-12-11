Сообщается, что Спартак" получил отказ от Федерико Керубини, который на протяжении 12 сезонов трудился в туринском "Ювентусе".
55-летний Фрэнсис Кагигао занимает должность в структуре "Галатасарая" с июля 2023 года. До прихода в турецкий клуб испанец работал скаутом лондонского "Арсенала" и спортивным директором сборной Чили.
Напомним, пост спортивного директора "Спартака" остается вакантным с 10 ноября, когда клуб по обоюдному согласию сторон после 10 месяцев работы покинул 33-летний португальский специалист Томаш Амарал.
Источник: "СЭ"
Спортивным директором "Спартака" может стать менеджер "Галатасарая" Фрэнсис Кагигао
По информации СМИ, одним из главных кандидатов на пост спортивного директора "Спартака" является глава отдела международных отношений и скаутинга стамбульского "Галатасарая" Фрэнсис Кагигао.
Фото: star.com.tr