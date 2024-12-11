"У Фрэнсиса хорошие связи, так как он также работал в Южной Америке. Однако в "Галатасарае" он отвечал только за отчеты об игроках. Он был связующим звеном и мостом, но не принимал решений. У "Галатасарая" уже есть свой собственный комитет по трансферам. Этот комитет принимает все решения. Фрэнсис также не руководил отделом скаутов. Им руководит Эмре Уткукан", - приводит слова Исбегендира "ВсеПроСпорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что глава отдела международных отношений и скаутинга турецкого "Галатасарая", 55-летний испанец Фрэнсис Кагигао является одним из главных кандидатов на пост спортивного директора московского "Спартака". Руководство красно-белых в течение последнего месяца находятся в поисках подходящей кандидатуры, так как из команды в ноябре ушел Томаш Амарал.
"Спартак" завершил первую часть текущего сезона Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей после 18 матчей находится 37 очков. Кроме того, команда Деяна Станковича продолжает выступление в Кубке России - на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов, где соперником красно-белых станет тольяттинский "Акрон".
В Турции заявили, что у кандидата на пост спортдира "Спартака" хорошие связи, но решений в "Галатасарае" он не принимал
Турецкий журналист Джанер Исбегендир рассказал о кандидате на пост спортивного директора "Спартака" Фрэнсисе Кагигао.
Фото: ФК "Спартак"