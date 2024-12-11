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Первак: Барко? Есть футболисты, которые заслуживают более пристального внимания

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак поделился своим мнением об игре аргентинского полузащитника московского клуба Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
"Есть футболисты, которые заслуживают более пристального внимания. Барко фактически сыграл несколько хороших матчей, где-то был незаметен. В общей сложности они сложатся в цифру 6, которые выигрывал "Спартак". И ещё был классный гол "Химкам". Ни с того ни с сего признавать лучшим? Не знаю. Он – хорошее приобретение, много пользы приносит, но пока всё. Надо чемпионат закончить, потом оценивать", - приводит слова Первака "Советский спорт".

Эсекьел Барко выступает за московский "Спартак" с июля 2024 года, когда красно-белые выкупили 25-летнего футболиста у аргентинского "Ривер Плейт" за 14 млн евро. Контракт между аргентинцем и москвичами был подписан на срок до конца сезона-2026/27. В соответствии с информацией, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость атакующего полузащитника составляет 12 млн евро.

После перехода Барко в составе "Спартака" в общей сложности принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил 9 голов, отдал 6 голевых передач и получил 2 желтые карточки.

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