- В целом у меня четкое впечатление, что Соболев в игру "Зенита" не вписывается вообще – от слова "никак". Вот этим трансфером те, кто его делал, "Зенит" просто разрушил – я имею в виду игру, - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
27-летний Соболев пополнил состав петербургского клуба летом 2024 года, перейдя из столичного "Спартака". Нападающий провел в составе сине-бело-голубых 12 матчей в РПЛ, но не смог забить или ассистировать партнерам. Контракт игрока с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость Соболева оценивается в 7,5 млн евро.
"Зенит" после 18-ти туров имеет в своем активе 39 очков и располагается на втором месте в таблице РПЛ.
Шалимов: трансфером Соболева "Зенит" просто разрушил игру
Российский тренер Игорь Шалимов высказался о покупке "Зенитом" форварда Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"