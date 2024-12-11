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Шалимов: трансфером Соболева "Зенит" просто разрушил игру

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о покупке "Зенитом" форварда Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
- В целом у меня четкое впечатление, что Соболев в игру "Зенита" не вписывается вообще – от слова "никак". Вот этим трансфером те, кто его делал, "Зенит" просто разрушил – я имею в виду игру, - цитирует Шалимова "РБ Спорт".

27-летний Соболев пополнил состав петербургского клуба летом 2024 года, перейдя из столичного "Спартака". Нападающий провел в составе сине-бело-голубых 12 матчей в РПЛ, но не смог забить или ассистировать партнерам. Контракт игрока с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость Соболева оценивается в 7,5 млн евро.

"Зенит" после 18-ти туров имеет в своем активе 39 очков и располагается на втором месте в таблице РПЛ.

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