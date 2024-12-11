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Нобоа: "Зенит" еще вернется на первое место

Экс-игрок "Зенита" Кристиан Нобоа высказался о выступлении петербургской команды в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- За Премьер-лигой давно не следил. Смотрел последние игры, но уже намного реже слежу. Конечно, у "Зенита" сейчас ситуация не очень хорошая. Они проиграли последние игры. Осталась вторая часть сезона, они еще вернутся на первое место, - цитирует Нобоа "Матч ТВ".

Нобоа выступал в составе "Зенита" с 2017 по 2019 год. Всего на его счету 22 матча за петербургскую команду, два забитых мяча и шесть голевых передач. С "Зенитом" эквадорец дважды выигрывал чемпионат России.

"Зенит" в 18-ти турах РПЛ в текущем сезоне набрал 39 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Команда Сергея Семака весной после возобновления чемпионата в 19-м туре РПЛ примет на своем поле ЦСКА, матч пройдет в начале марта.

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