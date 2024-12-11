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Гранат назвал разочарованием трансфер Соболева в "Зенит"

Экс-защитник "Динамо" и "Спартака" Владимир Гранат высказался о трансфере Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
- В первой половине РПЛ трансфер Соболева точно можно назвать разочарованием. Человек играет очень мало и пока не совершает результативные действия в чемпионате, - цитирует Граната "Чемпионат".

Напомним, 27-летний форвард перешел в петербургский клуб летом 2024 года из "Спартака". По данным СМИ, "Зенит" заплатил красно-белым за игрока около 10 миллионов евро.

В общем сложности Соболев провел за "Зенит" 16 матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу. Все результативные действия футболист сделал в Кубке России, в РПЛ нападающий пока не забивал.

Контракт Соболева с "Зенитом" рассчитан до июня 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 млн евро.

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