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Гендиректор "Динамо": "Спартак" - топ-клуб, они всегда должны бороться за чемпионство

Павел Пивоваров, гендиректор столичного "Динамо", высказался о выступлении "Спартака" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Воспринимал ли "Спартак" как соперника в борьбе за чемпионство? "Спартак" - топ-клуб, они всегда должны бороться. Но я все-таки хочу больше комментировать "Динамо" и все, что связано конкретно с нашей командой, нашу игру и результаты, - передает слова Пивоварова "РБ Спорт".

"Спартак" в текущем сезоне в 18-ти матчах набрал 37 баллов и замыкает тройку лидеров РПЛ. На первом месте в чемпионате России идет "Краснодар", на втором - петербургский "Зенит". У обоих клубов по 39 очков.

"Динамо" имеет в своей копилке 35 баллов и занимает четвертое место в РПЛ. После зимней паузы бело-голубые в рамках 19-го тура на выезде сыграют с "Ростовом", матч пройдет в первых числах марта.

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