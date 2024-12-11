- Воспринимал ли "Спартак" как соперника в борьбе за чемпионство? "Спартак" - топ-клуб, они всегда должны бороться. Но я все-таки хочу больше комментировать "Динамо" и все, что связано конкретно с нашей командой, нашу игру и результаты, - передает слова Пивоварова "РБ Спорт".
"Спартак" в текущем сезоне в 18-ти матчах набрал 37 баллов и замыкает тройку лидеров РПЛ. На первом месте в чемпионате России идет "Краснодар", на втором - петербургский "Зенит". У обоих клубов по 39 очков.
"Динамо" имеет в своей копилке 35 баллов и занимает четвертое место в РПЛ. После зимней паузы бело-голубые в рамках 19-го тура на выезде сыграют с "Ростовом", матч пройдет в первых числах марта.
Гендиректор "Динамо": "Спартак" - топ-клуб, они всегда должны бороться за чемпионство
Павел Пивоваров, гендиректор столичного "Динамо", высказался о выступлении "Спартака" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ