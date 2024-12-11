"Могу сказать, что есть много конкретных клубов, интересующихся Никитой. Если "Краснодар" хочет дать ему шанс играть в Европе, он может уехать, есть клубы, которые его хотят", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками.
Агент Кривцова: в Европе есть много конкретных клубов, интересующихся Никитой
Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова, высказался о возможном переходе игрока в европейский клуб.
Фото: РФС