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Агент Горбани высказался о возможном уходе игрока из "Оренбурга"

Футбольный агент Реза Фейзбахш, представляющий интересы полузащитника "Оренбурга" Мохаммада Горбани, высказался о возможном уходе своего клиента из команды.
Фото: ФК "Оренбург"
"Мохаммад может перейти из "Оренбурга" в "Эстегляль"? Это неправда", - цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне Мохаммад Горбани провел за "Оренбург" во всех турнирах 19 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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